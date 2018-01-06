Жители Голышманово отметят Рождество святочным шествием

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В Голышманово Рождество отметят на базе Дома художника в д. Быстрой, сообщает департамента культуры Тюменской области.

За месяц до праздника Голышмановский краеведческий музей объявил конкурс рождественских вертепов среди взрослых и детей. К конкурсу приглашаются семьи, коллективы, индивидуальные мастера. Материал изготовления вертепов различный: это и глина, и пластилин, и тесто, и картон, и папье-маше и др. Итоги конкурса будут подведены в праздник – 7 января.

Центром праздника станет святочное шествие к снежному рождественскому вертепу. Специально для праздника сшиты костюмы волхвов, сделаны большие звезды, подготовлена сцена для просмотра рождественского спектакля. Планируются катание на конях и ледяных горках, а также народное гулянье с играми и забавами.

Немало событий запланировано и в районном центре, например, в РДК "Юность". 8 января средняя группа театральной студии "Зазеркалье" покажет здесь спектакль "Мамы нет, мама вышла в интернет". В полдень, 14 января в рамках детской развлекательной программы "Снежная красавица" состоится конкурс Снегурочек. А 19 января РДК "Юность" проводит для юных земляков квест-игру "Зимний форт Баярд".