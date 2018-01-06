В Тюменском районе назвали имена лучших волонтеров и политиков

фото из официальной группы Цветочного салона "Мята" в ВК

Самых достойных представителей Тюменского района отметили на торжественной церемонии награждения и подведения итогов года "Молодежь Тюменского района". С напутственным словом выступила глава района Светлана Иванова.

"Глядя на вас, я всегда думаю, что нам, взрослым, надо учиться у вас жизни. Вы – смелые, креативные, у вас море идей. Вы делаете поистине достойные и благородные дела", - подчеркнула она.

Глава муниципалитета вручила благодарственные письма за активную работу в течение года Николаю Туеву и Ларисе Кульмухаметовой, награды получили и номинанты конкурса "Молодая семья", а победителем в номинации "Молодая семья" стала семья Утешевых из Каскаринского муниципального образования.

Лучшими молодыми политиками назвали Ирину Гаркушу, Юлию Токарь, Алену Щеткову, Алексея Ларионова, членов Общественной молодежной палаты при Думе Тюменского района III созыва. Победителем в номинации "Политика" признан Эдуарда Кожамкулова, член Общественной молодежной палаты, Посол Победы в г. Москва, дипломант 2 степени в номинации "Волонтёр Победы" на областном этапе конкурса "Доброволец России".

Победителями в номинациях "Молодой специалист" и "Добровольчество" стали Тимур Темуркаев и Екатерина Рагозина, в номинации "Спорт" - Владислав Мартынов.

Торжественным было и вручение удостоверений членам новой молодежной палаты.