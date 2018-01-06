Студенты поделились своими представлениями о будущем

Фото: Тюмень-наш дом

Тюменцы считают, что через 15 лет в регионе появится новое развитое образовательное пространство, наладится коммуникация между учебными заведениями, а студенты смогут проводить исследования мирового уровня.

В декабре 2017 года тюменские студенты стали участниками форсайт-сессии и учились прогнозировать будущее. Они обозначили ряд проблем, с которыми сегодня может столкнуться студент или молодежное сообщество, и предложили пути их преодоления в перспективе. Например, было решено, что сегодняшняя образовательная система находится в разрыве с профессиональной средой, возможный путь решения этой проблемы – развитие неформального образования и тесное сотрудничество с региональными и федеральными компаниями-работодателями. Чтобы решить проблему слабого трудоустройства по профессии, участники предложили модернизировать образовательную программу, добавив в нее стажировки в крупных компаниях на этапе обучения.

Также студенты учли развитие креативных индустрий – прогрессирующего сектора экономики, который сможет влиять на развитие разных стран во многих сферах. Участники считают, что креативные индустрии также будут развиваться в университетской среде.

В регионе активно внедряются технологии форсайта – долгосрочного прогнозирования будущего от 5 до 50 лет. С 2015 года мультицентр "Моя территория" занимается развитием данного направления. По словам руководителя Центра неформального образования Марии Штыковой, в 2018 году также планируется проведение форсайт-сессии, пишет "АиФ-Тюмень".