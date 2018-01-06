up

6.01.2018 суббота

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -19..-21 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Студенты поделились своими представлениями о будущем

16:48 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюмень-наш дом

Тюменцы считают, что через 15 лет в регионе появится новое развитое образовательное пространство, наладится коммуникация между учебными заведениями, а студенты смогут проводить исследования мирового уровня.

В декабре 2017 года тюменские студенты стали участниками форсайт-сессии и учились прогнозировать будущее. Они обозначили ряд проблем, с которыми сегодня может столкнуться студент или молодежное сообщество, и предложили пути их преодоления в перспективе. Например, было решено, что сегодняшняя образовательная система находится в разрыве с профессиональной средой, возможный путь решения этой проблемы – развитие неформального образования и тесное сотрудничество с региональными и федеральными компаниями-работодателями. Чтобы решить проблему слабого трудоустройства по профессии, участники предложили модернизировать образовательную программу, добавив в нее стажировки в крупных компаниях на этапе обучения.

Также студенты учли развитие креативных индустрий – прогрессирующего сектора экономики, который сможет влиять на развитие разных стран во многих сферах. Участники считают, что креативные индустрии также будут развиваться в университетской среде.

В регионе активно внедряются технологии форсайта – долгосрочного прогнозирования будущего от 5 до 50 лет. С 2015 года мультицентр "Моя территория" занимается развитием данного направления. По словам руководителя Центра неформального образования Марии Штыковой, в 2018 году также планируется проведение форсайт-сессии, пишет "АиФ-Тюмень". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:59 Хоккейный сезон в Сладково обещает быть интересным
20:23 Жители Тюменской области стали держать больше скота
19:19 Тюменские проекты получили гранты российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
18:19 Мужчинам предлагают стать наставниками детей из неполных семей
17:18 Тюменцы активно пользуются электронными госуслугами
17:05 Рождественские приключения ждут тюменцев на пруду "Южном"
16:48 Студенты поделились своими представлениями о будущем
16:35 Юных спортивных тюменцев приглашают в "Олимпиец"
15:48 Тюменцы фотографируются с виртуальным Владимиром Путиным Фото
15:42 Водителей призвали к безопасной перевозке детей Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Жители Тюменской области стали держать больше скота

Агрофирма КРиММ планирует внедрить новые технологии

"Тюменский бройлер" вошел в тройку лучших в мире

Общество

Хоккейный сезон в Сладково обещает быть интересным

Тюменские проекты получили гранты российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мужчинам предлагают стать наставниками детей из неполных семей

Спорт

Хоккейные корты, катки, скверы и парки ждут активных тюменцев

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Происшествия

Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+