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Тюменцы активно пользуются электронными госуслугами

17:18 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото -utmn.ru

Количество пользователей Единого портала государственных слуг в 2017 году составило 62 млн человек, при этом в Тюменской области проживает 755 тыс. 900 "электронных граждан", об этом сообщает "Ростелеком".

Всего тюменцам на портале госуслуг доступны более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде, пишет "Вслух.ру". 

По статистике за 2017 год жители Тюменской области заказали более 600 тысяч услуг в электронном виде, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пользователи портала могут, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, проверить транспортный налог, наличие задолженностей и штрафов.

В минувшем году "электронные граждане" Тюмени проверяли информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде (более 85 тысяч запросов), регистрировали автомототранспортное средство, ранее не зарегистрированное в ГИБДД (более 21 тысячи запросов), получали водительское удостоверение после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами (более 12 тысяч заявлений).

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