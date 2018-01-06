Мужчинам предлагают стать наставниками детей из неполных семей

фото Максима Шереметьева из ВК

Новый проект стартует в Тюменской области. Его цель: помочь молодым ребятам от 10 до 14 лет из неполных семей. Наставниками ребят организаторы видят мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, реализовавшие себя в различных профессиональных сферах.

Каждый ребенок в течение 7 месяцев будет общаться с наставником, вместе они будут посещать мероприятия, обсуждать важные вопросы, ставить цели и идти к ним.

Каждому из ребят, который в рамках проекта обретет наставника, удастся узнать что-то новое, а также развить в себе лучшие качества и способности.

В настоящее время продолжается регистрация будущих наставников. Каждому, что захочет проявить себя в этом проекте, будет необходимо заполнить анкету на сайте tmn-id.ru. Подробности и контакты организаторов можно найти на странице проекта, пишет "Мой портал".