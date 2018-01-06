Тюменские проекты получили гранты российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

фото: ИА "Тюменская линия"

Три инновационных социальных проекта, разработанных департаментом социального развития Тюменской области, отобраны Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для финансовой поддержки.

Всего на их реализацию из федерального бюджета в течение 2018 - 2019 годов будет выделено 18 млн рублей.

В результате реализации первого из них в Тюменской области будет создана современная инфраструктура служб ранней помощи детям до трех лет с ограниченными возможностями здоровья. Другие направлены на развитие эффективных методов оказания адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и совершенствование работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Работа над инновационными проектами объединит специалистов всех заинтересованных ведомств: сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания, сотрудников правоохранительных органов.