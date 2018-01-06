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Жители Тюменской области стали держать больше скота

20:23 05 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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В Тюменской области растет количество семей, которые держат пять и более коров. Заместитель губернатора Владимир Чейметов рассказал о успехах и сложностях малых форм хозяйствования на селе.

За девять месяцев 2017 года объем молока, сданного владельцами КФХ и ЛПХ, увеличился на тысячу тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В два раза больше заготовлено и мяса.

"Безусловно, тюменцы, занимающиеся сельским хозяйством, сталкиваются с различными сложностями. В частности, весенний паводок в этом году подтопил сельхозугодья Абатского района, где осуществлялся выпас домашних животных", - отметил он. 

Тем не менее количество семей, которые держат пять и более голов КРС, растет, подчеркнул заместитель главы региона. По словам Владимира Чейметова, задача фермеров – работать над повышением качества молока, обеспечивая не только собственное потребление, но и людей, проживающих в данной местности. 

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