Хоккейный сезон в Сладково обещает быть интересным

abnewswire.com

Спортивные дружины Сладковского района – и юношеская, и взрослая, - успешно стартовали в новом хоккейном сезоне 2017-2018 годов.

Недавно в рамках чемпионата области и Кубка губернатора в Сладково приезжала команда "Феникс" из Казанского района. Юношеская и взрослая команда "Темп" обыграли соперников – 9:1 и 4:3 соответственно.

13 января они принимают у себя команду Викуловского района. Состязания начнутся в 10 часов, пишет "КП-Тюмень".