Презентация первого городского мультицентра состоится в Тобольске

фото: ИА "Тюменская линия"

В Тобольске планируется открытие первого в городе мультицентра для реализации творческих и социальных молодежных проектов. Презентация нового молодежного пространства по типу тюменского мультицентра "Моя территория" пройдет в январе 2018 года.

Организаторы проекта провели в Тобольске встречу с городскими активистами, которые поделились своим видением того, как должен выглядеть центр для молодежных проектов и инициатив. Как рассказала директор по коммуникациям тюменского мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова, такая площадка откроется в Тобольске уже в первой половине 2018 года.

"Мы уже провели генерационную сессию по доработке концепции мультицентра с активной молодежью города. Студенты и представители городских сообществ обозначили нам проблемные моменты, среди которых низкий уровень анонсирования городских событий, недостаточная компетенция организаторов мероприятий в сфере продвижении и рекламы и многое другое. Нам также удалось прийти к единому мнению том, что для Тобольска важно иметь медиаплощадку, которую можно открыть как раз на территории будущего мультицентра. Инициативная молодежь Тобольска может уже начинать готовить конкретные проекты, а предложить их смогут уже непосредственно на открытии центра в Тобольске", – добавила она.

Для будущего мультицентра выбрано помещение площадью 600 квадратных метров, расположенное возле Тобольского аптекарского сада, по адресу ул. Аптекарская, 3/5. Сейчас в здании уже начался демонтаж старых конструкций и стен, пишет "АиФ-Тюмень".