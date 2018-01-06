up

6.01.2018 суббота

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Презентация первого городского мультицентра состоится в Тобольске

09:21 06 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

В Тобольске планируется открытие первого в городе мультицентра для реализации творческих и социальных молодежных проектов. Презентация нового молодежного пространства по типу тюменского мультицентра "Моя территория" пройдет в январе 2018 года.

Организаторы проекта провели в Тобольске встречу с городскими активистами, которые поделились своим видением того, как должен выглядеть центр для молодежных проектов и инициатив. Как рассказала директор по коммуникациям тюменского мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова, такая площадка откроется в Тобольске уже в первой половине 2018 года.

"Мы уже провели генерационную сессию по доработке концепции мультицентра с активной молодежью города. Студенты и представители городских сообществ обозначили нам проблемные моменты, среди которых низкий уровень анонсирования городских событий, недостаточная компетенция организаторов мероприятий в сфере продвижении и рекламы и многое другое. Нам также удалось прийти к единому мнению том, что для Тобольска важно иметь медиаплощадку, которую можно открыть как раз на территории будущего мультицентра. Инициативная молодежь Тобольска может уже начинать готовить конкретные проекты, а предложить их смогут уже непосредственно на открытии центра в Тобольске", – добавила она.

Для будущего мультицентра выбрано помещение площадью 600 квадратных метров, расположенное возле Тобольского аптекарского сада, по адресу ул. Аптекарская, 3/5. Сейчас в здании уже начался демонтаж старых конструкций и стен, пишет "АиФ-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

12:01 Тюменский кукольный театр поедет в небывалые гастроли
11:36 Тюмень преобразилась усилиями участников арт-квеста "Культурица"
10:31 Озеро Большой Уват может стать памятником природы
10:12 В Рождественскую ночь в Тюмени будут действовать бесплатные автобусные маршруты Фото
09:21 Презентация первого городского мультицентра состоится в Тобольске
08:26 Пятьдесят девять тюменских НКО выиграли президентские гранты в 2017 году
20:59 Хоккейный сезон в Сладково обещает быть интересным
20:23 Жители Тюменской области стали держать больше скота
19:19 Тюменские проекты получили гранты российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
18:19 Мужчинам предлагают стать наставниками детей из неполных семей
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Жители Тюменской области стали держать больше скота

Агрофирма КРиММ планирует внедрить новые технологии

"Тюменский бройлер" вошел в тройку лучших в мире

Общество

Тюменский кукольный театр поедет в небывалые гастроли

Тюмень преобразилась усилиями участников арт-квеста "Культурица"

Озеро Большой Уват может стать памятником природы

Спорт

Хоккейные корты, катки, скверы и парки ждут активных тюменцев

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Происшествия

Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+