Озеро Большой Уват может стать памятником природы

фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области планируют увеличить количество природоохранных земель. В регионе имеется 36 заказников, 59 памятников природы и один полигон экологического мониторинга.

Созданы два заказника федерального значения и водно-болотное угодье международного значения "Озера Тоболо-Ишимской лесостепи". Их общая площадь порядка 900 тыс. гектаров, что составляет лишь 5,6 процентов от всей области.

"В среднем по России природоохранные земли занимают более 12 процентов территорий, а в отдельных регионах до 20-30 процентов. Мы далеки от лидеров, поэтому пытаемся развивать сеть особо охраняемых природных участков. Получено согласование в Министерстве природы России по организации памятника природы на озере Большой Уват. Оно для Тюменской области значит то же, что и Байкал для России: уникальный водоем с чистой водой длиною больше 20 километров", -рассказала начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова.

Также подготовлены документы по Казбаевскому ельнику в Ярковском районе, Урочищу Чолпан – в Викуловском, участку "Сиверга" – в Бердюжском и Казанском районах, им предстоит пройти ряд согласований на региональном и федеральном уровнях, пишет "Тюменская область сегодня".