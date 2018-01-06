Тюмень преобразилась усилиями участников арт-квеста "Культурица"

t-l.ru

Тюмень изменила облик в рамках проекта Артist-quest "Культурица", это международный конкурс, в котором художники из Болгарии, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и Азербайджана встретятся на онлайн-площадке.

Как пишет "Мой портал", художник из Республики Беларусь Юрий Дубовский преобразит Тюмень: он познакомится с местным креативным кластером и создаст арт-объект о городе. О том, что для художника проект, участник поделился с организаторами.

"Для меня участие в "Культурице" — это возможность как показать свое творчество за пределами моей страны, так и получить новые знания о другой культуре. Меня приятно удивила Тюмень, для себя я нашел что-то схожее со своим родным городом — уют, умиротворение и спокойствие", - добавил он.

Художник из Белоруссии уже раскрасил стену у специализированной пожарно-спасательной части в Тюмени.

Когда в Интернете появилась новость, что победитель международного конкурса "Культурица" Юрий Дубовский из Беларуси приезжает в областной центр для создания арт-объектов и проведения мастер-классов, сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы обратились к нему с просьбой украсить одну из стен забора вокруг специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ).

Зачастую эту стену неизвестные разрисовывали неприличными словами, изображениями и сотрудникам СПСЧ приходилось постоянно закрашивать и оттирать данные надписи. Выслушав причину обращения, Юрий согласился помочь со словами: "И спасателям когда-то нужна помощь". Приступил к работе уже на следующий день. "С раннего детства я начал рисовать, а стрит-артом занимаюсь уже около пятнадцати лет", - рассказал Юрий.

Был выбран эскиз, сложность была в том, что плита забора была неровная, и выбирался эскиз с минимальным количеством мелких деталей, так как под углом рисунок казался бы кривым. На создание объекта ушло почти четыре часа, в итоге получился пожарный за работой. Всем сотрудникам части понравилась работа художника, каждый прохожий, да и пожарные фотографировали получившийся результат.