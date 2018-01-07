Новый социальный проект помогает тюменцам заботиться о пожилых родственниках

Фото: фонда «Старшее поколение»

В Тюмени набирает обороты социально-просветительский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией". Инициированный Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и Областным геронтологическим центром, он реализуется благодаря выигранному президентскому гранту, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Новое направление в работе с пожилыми людьми вызвало большой интерес у тюменцев, ведь подобные специализированные службы существуют всего в нескольких городах России.

Специалисты сервисного бюро обеспечивают проведение комплексных мероприятий, которые сохраняют навыки самообслуживания и способности пожилых людей к адаптации. Учитывается принцип адресного подхода: для каждого пожилого человека составляют индивидуальную программу социализации.

В бюро проводят занятия по адаптивной физкультуре, арт-терапии и психологические беседы.

Большой акцент здесь делают на разнообразии занятий: творческие мастер-классы, музыкальные занятия где пенсионеры от души поют песни своей юности.

В работе проекта помогают и добровольцы Областной школы волонтерского мастерства для старшего поколения. Сверстники помогают участникам проекта поддерживать двигательную активность, занимаются с ними суставной гимнастикой, рукоделием.