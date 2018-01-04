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Журнал Playboy может лишиться своей печатной версии

14:29 03 января 2018 | mobile | | print версия для печати
fanday.ru

Американская компания Playboy Enterprises может отказаться от печатной версии журнала Playboy.

Руководитель компании Бен Кон сообщил, что планируется сосредоточиться на "мире Playboy", который "намного шире, чем небольшое печатное издание".

"Мы планируем в 2018 году перейти от медиа-бизнеса к бренд-менеджменту", — добавил он.

По словам Кона, компания будет уделять меньше внимания чисто лицензионным сделкам и больше партнерству и совместным тематическим проектам.

"Раньше мы могли бы оправдать убытки. Я не уверен, что печать — действительно лучший способ общения с нашими будущими потребителями",— заявил он.

Сейчас ведутся переговоры о покупке 35 процентов акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, умершего в сентябре 2017 года. Стороны в настоящее время пытаются понять, как оценить империю.

Как сообщается, между Хефнером и Rizvi Traverse, которая держит контрольный пакет акций Playboy Enterprises, была договоренность о продолжении выпуска печатной версии журнала при его жизни. В этой связи его кончина ускорит уход компании от медиа-бизнеса. Пока окончательное решение о прекращении выпуска печатной версии журнала не принято.

Хефнер ушел из жизни 28 сентября в возрасте 91 года. Он заранее выкупил место на кладбище рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, которая украсила обложку первого номера Playboy в декабре 1953 года.

Эротический журнал для мужчин Playboy издается с 1953 года. Его русская версия выходит с 1995-го, сообщает "Лента.ру"

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