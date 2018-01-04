В Дубае открылась самая большая в мире "фоторамка"

фото https://www.nastol.com.ua

Сооружение в виде гигантской рамки для фотографий открылось для посетителей в Дубае. Две башни высотой 150 метров соединены между собой стеклянным мостом длиной 93 метра. На вершине "рамки" находится смотровая площадка.

Как сообщает РИА Новости, проект стоимостью 43,6 млн долларов, начатый в 2013 году, должен был официально открыться еще в 2015 году, однако был отложен. Строительство затянулось из-за нехватки необходимых материалов. Ранее сообщалось, что "фоторамка" откроется в ноябре 2017 года.

Сооружение находится в парке Zabeel Park и по форме напоминает рамку для фото или картины. Через нее открывается вид на современный Дубай с одной стороны и на более старую часть города — с другой.

Панорамный лифт перевозит посетителей наверх, откуда открывается вид на город. Материалы, использованные при строительстве, — невоспламеняющиеся и отвечают стандартам безопасности, отметили в муниципалитете города-эмирата.