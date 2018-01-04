В Барнауле отец с сыном всю новогоднюю ночь веселились в закрытом торговом центре

kinokaramel.net

В Барнауле отец решил устроить сыну незабываемую новогоднюю ночь.

Вместе с ребенком он спрятался в детской игровой комнате супермаркета. После того, как заведения закрылось, мужчина вместе с мальчиком проникли в помещение и начали веселиться на аттракционах. Их веселье запечатлели камеры наблюдения.

Как отреагировало на произошедшее руководство торгового центра, не уточняется, сообщает "Лента.ру".