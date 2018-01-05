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Самую дорогую в мире бутылку русской водки украли в Дании

13:36 04 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото radio-testosteron.ru

Бутылку водки стоимостью 1,3 млн долларов украли злоумышленники в  Копенгагене в одном из баров.  Об этом заявил владелец заведения, коллекционер Бриан Ингберг, передает Radio Free Europe.

По его словам, вор пробыл в помещении всего три минуты, его целью была именно шестикилограммовая бутылка "Руссо-Балт", сделанная из золота и серебра. Она считается самой дорогой в мире. В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом. Полиция разыскивает преступника.

Коллекционер добавил, что полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, занимающейся производством бронированных автомобилей. Мужчина рассказал, что находится в отчаянии, поскольку она была жемчужиной его коллекции. Всего у датчанина 1,2 тыс. бутылок водки.

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