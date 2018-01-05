Самую дорогую в мире бутылку русской водки украли в Дании

фото radio-testosteron.ru

Бутылку водки стоимостью 1,3 млн долларов украли злоумышленники в Копенгагене в одном из баров. Об этом заявил владелец заведения, коллекционер Бриан Ингберг, передает Radio Free Europe.

По его словам, вор пробыл в помещении всего три минуты, его целью была именно шестикилограммовая бутылка "Руссо-Балт", сделанная из золота и серебра. Она считается самой дорогой в мире. В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом. Полиция разыскивает преступника.

Коллекционер добавил, что полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, занимающейся производством бронированных автомобилей. Мужчина рассказал, что находится в отчаянии, поскольку она была жемчужиной его коллекции. Всего у датчанина 1,2 тыс. бутылок водки.