Калининградский зоопарк ищет новый дом для новорожденного жирафа

фото ИА "РИА Новости"

Новый дом для детеныша жирафа, который родился в ноябре 2017 года, руководству Калининградского зоопарка предстоит найти в этом году. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

"Год он будет у нас точно, но так как эти жирафы не включены в программу размножения животных, и он имеет достаточно низкий генетический статус, то координатор не будет помогать нам с тем, чтобы его куда-то пристроить. И оставить у себя невозможно. В течение следующего года мы будем подыскивать ему новый дом", — рассказала Соколова. Она отметила, что жирафа нельзя оставить в Калининграде, поскольку для содержания животного в зоопарке недостаточно места, к тому же через год животное станет половозрелым и начнет борьбу за самку. Однако переезд крупногабаритного животного из Калининградской области, окруженной территориями других стран – Польши и Литвы, сопряжено с большими сложностями.

"Самолетом его не отправишь, наземным транспортом весьма и весьма проблематично из-за достаточно жестких условий Евросоюза, остается практически один вариант – это паром", — добавила директор.

Напомним, Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. В коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.