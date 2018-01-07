Тюменская система образования отвечает мировым стандартам

Фото: сайт Кубка РТК

Начиная с 2014 года Тюменская область внедряет робототехнику в детских садах и школах, программирование и 3D-моделирование - в школах и колледжах. Реализуется региональный проект "Школьный технопарк".

Так же на базе Тюменского педколледжа создан Региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники, с прошлого года работает клуб робототехники "RoboCraft", в 12 базовых школах области открыты Робо- и Айти-лабы. Ребята конструируют роботов, опираясь на знания, полученные на уроках технологии, физики, информатики, математики. Особое внимание уделяется программированию. Оно учит детей точно излагать свои мысли, искать решения проблем и критически относиться к продуктам своего труда.

Ребята строят 3D-модели, работают с 3D-принтерами, участвуют в различных соревнованиях по робототехнике на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Тюменские школьники выступают на национальных и мировых чемпионатах Juniorskills, входят в сборную страны на международных олимпиадах. В 2017году восьмиклассник Валерий Рагулин занял 5 место на Всемирной олимпиаде по робототехнике в Коста-Рике.

В рамках системы социального партнерства совместно с одним из банков школы оснащаются 3D-принтерами.

Отметим, что начиная с 2017 года вводится формат проведения уроков на базе колледжей, техникумов и производственных предприятий, пишет "КП-Тюмень".