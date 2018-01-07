Тобольские косторезы отмечают юбилей

Фото: Тобольский музей-заповедник

Резная кость в Тобольске – это символ мастеровой культуры, своеобразный знак качества.

Первыми людьми, взявшими в этой местности кость мамонта для декоративной работы, стали сосланные в Тобольск поляки: мастерили они чаще табакерки, заколки, брошки, распятия. В 60-х годах XIX столетия в городе уже работала группа местных косторезов, в 1974 году появилась "Сибирская мастерская изделий из мамонтовой кости С. И. Овешковой" – в это время тобольская кость стала настоящим промыслом.

В 1929 году была основана артель, в 1933 году(с этого времени и идет официальный отсчет) она получила статус кооперативной промысловой артели "Коопэкспортсбыт", которая в 1960 году преобразована в косторезную фабрику. В 1957 году работы мастеров получили большую золотую медаль Брюссельской выставки, напоминает "Тюменская область сегодня".