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Бизнесменам предлагают посетить креативное пространство "Контора пароходства"

17:13 06 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Школа краудфандинга в Тюмени с 22 по 24 сентября 2017 года. Фото Planeta.ru

В мультицентре "Моя территория" пройдут встречи, посвященные заполнению креативного пространства "Контора пароходства". Тюменских бизнесменов и руководителей сообщества приглашают провести свое мероприятие, реализовать социальный или бизнес-проект на площади мультицентра. 

Точное время запланированных встреч и ссылка на регистрацию появится в группе мультицентра "Моя территория" во Вконтакте. 

"Сейчас есть план здания конторы пароходства и общая концепция. Однако то, как будет жить это пространство, какие события и люди будут его наполнять, зависит от самих тюменцев. Здесь каждый молодой человек может предложить свою идею события. Сейчас на встречах мы обсуждаем, как можно доработать уже заявленные идеи, какие проекты можно объединить, чтобы сделать эти события еще масштабнее и эффективнее. Судя по активности участников и количеству идей на сегодняшний день, жизнь конторы пароходства будет насыщенной, а на помещения нужно будет устраивать конкурс", - рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова. 

В 2017 году состоялось уже три таких встречи, где активные тюменцы уже озвучили самые разные идеи: площадка для экстремальных видов спорта на территории мультицентра, выставка про тюменское купечество, выставка керамистов, студия йоги, площадка для мастер-классов по разным ремёслам, арт-резиденция и т.д.

Напомним, что об открытии нового молодежного центра на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова было объявлено на КИТ-пикнике летом 2017 года, пишет "Мегатюмень". 

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