Новая технология помогает жительницам Тюменской области стать мамами

фото Евгении Тенегиной

Областная клиническая больница №2 стала местом рождения долгожданных детей для семи жительниц Тюменской области. Беременность женщин сопровождалась центральным предлежанием плаценты, когда естественные роды невозможны.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, патология представляла опасность как для малыша, который мог погибнуть от недостатка кислорода, так и для его мамы, которая могла пострадать от значительной потери крови.

Роженицы, оказавшиеся в такой сложной ситуации, поступили в ОКБ №2, где есть все необходимые специалисты и оборудование для комплексной помощи. Врачи смогли помочь им, выполнив комбинированную операцию с применением рентгенэндоваскулярных технологий. Это позволило докторам до минимума снизить кровопотерю и не только спасти жизнь ребенку и роженице, но и сохранить женщине возможность в будущем вновь иметь детей.

Новая, щадящая методика родоразрешения при неправильном предлежании плаценты в регионе применяется уже третий год. Ранее при такой патологии женщинам проводили операцию кесарева сечения с последующим удалением матки.