up

7.01.2018 воскресенье

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -20..-22 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Новая технология помогает жительницам Тюменской области стать мамами

19:24 06 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Евгении Тенегиной

Областная клиническая больница №2 стала местом рождения долгожданных детей для семи жительниц Тюменской области. Беременность женщин сопровождалась центральным предлежанием плаценты, когда естественные роды невозможны.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, патология представляла опасность как для малыша, который мог погибнуть от недостатка кислорода, так и для его мамы, которая могла пострадать от значительной потери крови. 

Роженицы, оказавшиеся в такой сложной ситуации, поступили в ОКБ №2, где есть все необходимые специалисты и оборудование для комплексной помощи. Врачи смогли помочь им, выполнив комбинированную операцию с применением рентгенэндоваскулярных технологий. Это позволило докторам до минимума снизить кровопотерю и не только спасти жизнь ребенку и роженице, но и сохранить женщине возможность в будущем вновь иметь детей. 

Новая, щадящая методика родоразрешения при неправильном предлежании плаценты в регионе применяется уже третий год.  Ранее при такой патологии женщинам проводили операцию кесарева сечения с последующим удалением матки.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:54 Заводоуковские спортсмены успешно сдали нормы ГТО
20:48 В дни ЧМ по футболу дорожники будут контролировать ситуацию на трассах в ручном режиме
19:24 Новая технология помогает жительницам Тюменской области стать мамами
18:01 В Уватском районе запланирован ремонт трех участков федеральной трассы
17:13 Бизнесменам предлагают посетить креативное пространство "Контора пароходства"
16:46 Тобольские косторезы отмечают юбилей
15:23 Тюменская система образования отвечает мировым стандартам
13:36 Новый социальный проект помогает тюменцам заботиться о пожилых родственниках
12:01 Тюменский кукольный театр поедет в небывалые гастроли
11:36 Тюмень преобразилась усилиями участников арт-квеста "Культурица"
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

В Уватском районе запланирован ремонт трех участков федеральной трассы

Жители Тюменской области стали держать больше скота

Агрофирма КРиММ планирует внедрить новые технологии

Общество

Заводоуковские спортсмены успешно сдали нормы ГТО

В дни ЧМ по футболу дорожники будут контролировать ситуацию на трассах в ручном режиме

Новая технология помогает жительницам Тюменской области стать мамами

Спорт

Хоккейные корты, катки, скверы и парки ждут активных тюменцев

Юные скалолазы поборются за победу в Санкт-Петербурге

Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Происшествия

Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+