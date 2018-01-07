Заводоуковские спортсмены успешно сдали нормы ГТО

Фото: департамент спорта Тюмени

Около тысячи человек в Заводоуковске попробовали свои силы в выполнении нормативов ГТО, более двухсот - получили знаки отличия.

Испытания Всероссийского оборонно-спортивного комплекса можно было сдать на фестивалях, спартакиаде трудовых коллективов, массовых спортивных праздниках.

Для удобства сельских любителей здорового образа жизни судебная коллегия выезжала в Шестаково, Першино, Новую Заимку, Колесниково, Горюново, Падун, поселки Лебедёвка и Комсомольский.

Самым младшим обладателем золотого знака ГТО стал второклассник городской школы № 2 Тимофей Голых, самым опытным – 72-летний житель посёлка Комсомольского Владимир Янковский, пишет "АиФ-Тюмень".