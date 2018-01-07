Тюменские пенсионеры стали журналистами

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В тюменском "Университете третьего возраста" состоялся торжественный выпускной факультета "Журналистика", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

За время обучения студенты-пенсионеры успели познакомиться с особенностями работы средств массовой информации, основами профессии журналиста и сами начали писать заметки, статьи, очерки, брать интервью, составлять родословную своей семьи.

На итоговом занятии прошел просмотр специально отснятых видеоработ слушателей курса, после чего представители организаторов проекта - Областного геронтологического центра торжественно вручили выпускникам сертификаты об обучении.

Напомним, что в Тюменской области уже три года для пенсионеров доступен образовательный проект - "Университет третьего возраста". Обучение здесь бесплатное и проходит в достаточно легкой форме - бесед, тематических лекций, тренингов, теоретических и практических занятий, мастер-классов.

Стать слушателем "Университета" может любой житель Тюмени. Получить более подробную информацию и записаться на обучение в 2018 году можно, обратившись по телефону: (3452) 64-66-16.