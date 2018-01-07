Сельхозпроизводители Тюменской области могут расширить рынки сбыта

Фото: АПК по ТО

Агропромышленный комплекс Тюменской области развивается, увеличивается производство сельхозпродукции, расширяется ассортиментный ряд.

Однако и предприятия АПК других регионов тоже не стоят на месте, претендуя на поставки сельхозпродукции в Тюменскую область. Поэтому вопросы логистики, реализации продукции становятся во главу угла, считает заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

"Уже недостаточно научиться производить качественную продукции, ее необходимо правильно и грамотно реализовать, используя законы брендирования, маркетинговой политики, дополнительных каналов сбыта через Интернет-пространство и так далее", – пояснил он.

По словам заместителя главы региона, тюменские товаропроизводители, помимо юга региона, могут обеспечивать сельхозпродукцией Югру и Ямал, весь Уральский федеральный округ.

"Спрос на мясо, колбасы, масло, хлебобулочные изделия, яйца и другие товары от местных производителей устойчивый. Тюменские продукты ждут и любят на внешнем и внутреннем рынках", – подытожил Чейметов в интервью газете "Тюменская область сегодня".