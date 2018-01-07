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Практика урегулирования внутрисемейных конфликтов пользуется популярностью у тюменцев

10:23 07 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

"Семейные конференции" - так называется проект, который помогает членам семей найти общий язык. Со второй половины 2017 года на базе Службы примирения Центра внешкольной работы "Дзержинец" начала работу новая практика урегулирования внутрисемейных конфликтов – семейные конференции.

Семейная конференция – это совместная встреча ближайшего окружения семьи, во время которой учитываются все ее особенности. Семьям помогают создать условия для решения возникшей проблемы ресурсами самих ее членов, а специалисты лишь формально организуют встречу, предоставят всю необходимую информация, привлекут узких специалистов.

Такая практика применяется довольно широко: если ребенок прогуливает школу; уходит из дома; часто конфликтует с близким окружением; испытывает трудности при адаптации; совершает правонарушения и многое другое. Как сообщает "Мегатюмень", записаться на консультацию можно по телефону 390-144. 

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