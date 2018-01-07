Тюменский район готовится к юбилейной дате

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Тюменский район в 2018 году отмечает юбилей- 95 лет. На начало 2017 года здесь проживало 119 тысяч человек, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

В районе 23 муниципальных образования, всего 76 населенных пунктов. Его территория отличается многоотраслевой экономикой. Здесь есть три крупных кирпичных завода, работают такие производства как: "Тюменьнеруд", "Пышмаавтодор", заводы Сибнефтемаш, "Стеклотех", "Тюменьстальмост" и другие.

Тюменский район собирается широко отмечать свой юбилей, подготовкой займется созданный в администрации оргкомитет, уже есть подробный план мероприятий празднования.