Ялуторовск присоединится к проекту "Крылья мамы"

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Проект "Крылья мамы", в котором участвуют более 600 тюменских семей заинтересовал жителей Ялуторовска. В Тюмени это движение создано на базе центра "Дзержинец".

"К нам обратились сами мамы. Посто написав сообщение с просьбой реализовывать наш проект и у них в городе, потому что потребность у семей заниматься и развивать своих малышей есть, а возможность делать это платно – есть не у всех. Мы посовещались с организаторами и отправились знакомиться с мамочками Ялуторовска. После знакомства и было принято решение, что проекту в Ялуторовске быть", - - рассказала одна из организаторов проекта, молодая мама Анна Гусейнова.

Проект в Ялуторовске будет реализовываться по той же схеме, что и в Тюмени. Каждую неделю семьи будут получать конспект "Неделька" на определенную тему для занятий с малышом дома. Все конспекты проверены специалистами в области педагогики, психологии. Один раз в неделю мамы и малыши будут встречаться на территории партнера проекта - городской библиотеки, где оборудована удобная комната.

Как пишет "АиФ-Тюмень", помимо занятий все участники проекта смогут принимать участие в мероприятиях, которые организует семейное добровольческое движение "Клуб саморазвития мам Крылья", и организовывать их самостоятельно. Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить заявку.