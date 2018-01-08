Тюменских школьников ориентируют на передовые профессии

admtyumen.ru

В тюменских школах ребят готовят к приобретению "профессий будущего". Речь идет в том числе, о передовых цифровых технологиях, биоинженерии, роботизации, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня", - считает президент России Владимир Путин.

Пока для многих регионов – это только планы, для Тюменской области это уже реальность. Углубленно предметы химико-биологического профиля в качестве факультатива ученики областной физико-математической школы изучают с 2016 года. В этом учебном году курс появился в постоянном расписании. Его изучают около 50 ребят с 7 по 10 класс. Среди них и ребята с физико-математического направления, которые понимают, что для инженеров нового поколения знание бионики, больших данных, сравнения и проектирования биномов – неоспоримое преимущество.