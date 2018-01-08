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Заводоуковские ребята в восторге от Кремлевской елки

20:51 07 января 2018 | mobile | | print версия для печати

Среди пяти тысяч ребят со всех уголков России, приглашенных на Кремлевскую елку в Москву, было четверо заводоуковских школьников.

На главном утреннике страны побывали отличники, победители международных и всероссийских олимпиад, конкурсов и чемпионатов:Игорь Попов, Маргарита Болдырева, Полина Криворотова и Валерия Полковникова.

В Москве ребята не только участвовали в новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце, но и посетили с экскурсиями Красную площадь, Воробьёвы горы и Государев двор в Измайлово.

Еще три десятка школьников Заводоуковского городского округа участвовали в ежегодной губернаторской елке для одаренных детей в ДК "Нефтяник", пишет "АиФ-Тюмень". 

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