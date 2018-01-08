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Студенческий интеллектуальный клуб подвел итоги года

09:13 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Тюменский областной студенческий интеллектуальный клуб (ТОСИК) подвел итоги работы в 2017 году, сообщает департамент социального развития Тюменской области. 

Среди самых значимых итогов 2017 года – апрельский Студенческий чемпионат России в Нижнем Новгороде, который стал прорывом: тюменская команда "Поребрик" вошла в ТОП-10 чемпионата, а 3 игрока - в ТОП-10 участников турнира по "Своей игре".

Еще одно из достижений - межрегиональный фестиваль "Покорение Сибири", который тюменские знатоки провели в первые выходные декабря при поддержке дворца искусств "Пионер". Общий кубок фестиваля достался нашим знатокам – команде "ForУМ".

Кроме того, завоевавшая золотые медали почти во всех видах игр в студенческом зачете на фестивале сборная ТюмГУ и ТИУ под названием "Безработица в Братиславе" получила право представлять Тюменскую область на Студенческом чемпионате 2018 года в Москве.

В наступившем, 2018 году ТОСИК исполнится 18 лет. Сегодня в нем состоят около 200 человек - уже не только студенты, но и журналисты, сотрудники вузов, банков, других организаций, предприниматели, представители органов власти. Клуб работает при поддержке областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике и дворца искусств "Пионер".

Как отмечает президент клуба Дмитрий Цинкевич, 2018 год, Год добровольца и волонтера, будет для тюменского интеллектуального движения еще более насыщенным. В ближайших планах — весенний областной чемпионат, который, скорее всего, пройдет в мае в областном детском центре "Остров детства".

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