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Краеведческие материалы заинтересовали тюменцев

11:14 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюмень-наш дом

Краеведческий портал "ГородТ", создававшийся силами сотрудников Централизованной городской библиотечной системы, призван объединить широкий круг заинтересованных пользователей, от специалистов до любителей истории.

Портал заработал в декабре 2017. Идея выделить материалы краеведческой направленности появилась после того, как стало ясно — статистика просмотров именно краеведческих материалов на библиотечных ресурсах показывает их высокую востребованность.

Особенностью портала можно назвать широкий круг рубрик, от "Маршрутов", имеющих совершенно конкретное прикладное применение (сейчас там можно найти примерно часовой маршрут по первым городским храмам с картой и описанием объектов, а будут еще), до обширной рубрики "Пространство", включающей, к примеру, подробные рассказы о знаковых тюменских зданиях, имеющих высокое культурное и историческое значение, опять же с описанием, картой и видео от известного тюменцам краеведческого проекта "Сибирский листок".

В рубрике "Проекты" можно узнать о впечатлениях, которые произвело пребывание в Тюмени на знаменитых личностей, бывших здесь проездом. Видеоролики для него созданы на основе радиопрограмм "В Тюмени проездом" проекта "Сентиментальные прогулки в прошлое", текст читает тюменский историк Валерий Чупин. В рубрике "Вопросник" любопытные смогут проверить эрудицию, в рубрике "Люди" – узнать о горожанах, оставивших след в истории Тюмени, пишет "Вслух.ру". 

По словам куратора портала Марины Егоровой,  название портала "ГородТ", отсылая к классической русской литературной традиции, должно создавать объединяющий образ тюменского культурного исторического пространства. К сотрудничеству в работе над порталом библиотекари приглашают сведущих неравнодушных горожан, желающих желающих помочь сохранить историю города. Обратная связь — на сайте

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