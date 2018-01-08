up

8.01.2018 понедельник

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -6..-8 С 7 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Кофейню-пряничную могут открыть в Тюмени

12:21 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
kulinarniesekrety.ru

Домики и елочные украшения из имбирных пряников пришлись по вкусу тюменцам. Эти изделия не только могут стать оригинальными подарками, но и около 6 месяцев будут оставаться свежими и вкусными.

В Тюмени мастерская Pryanin_dom создает многоярусные пряничные домики и замки. О необычном производстве, помощниках, путях реализации и самых необычных заказах рассказала одна из создателей мастерской Дарья Мозжегорова.  Как пишет "Мой портал", девушка стала участницей проекта "Пинкод бизнеса", где главной задачей конкурсантов было собрать команду и презентовать собственную бизнес-идею. 

"Мы две недели пытались решить, как будем называться. Выбрали название Beasy Band. Изначально в качестве основы взяли английское слово бизнес, а потом нам пришла идея оставить такое же слово, только поменять написание. От слова "easy" – легко. Beasy Band – легкая команда, команда налегке! И с того момента все так легко стало получаться. Мы выиграли все внутренние конкурсы, пошли крупные заказы".

"Мы работаем как домашняя кондитерская. Когда приходит заявка на заказ, сразу же просчитываем, сколько всего нужно изготовить. Садимся в такси, закупаем продукты, приезжаем домой, и замешиваем тесто. Не так давно купили тестомес и автоматизировали производство. Наша команда договорилась с генеральным директором Brooklyn Bowl – Артемом Рахмеевым, чтобы в их в цеху формовали и выпекали детальки для будущих пряничных домиков из привезенного готового теста. Нам остается только украсить их дома и склеить", - рассказала она.

В среднем на один домик уходит часов 6. А вот самый большой заказ еще ждет ребят впереди. У команды очень много планов. Про некоторые из них нам рассказала Дарья.

"У нас есть идея открыть кофейню-пряничную. При кофейне выпекать свежие горячие пряники. Я думаю, что в скором времени в Тюмени можно будет попробовать наши прянички. Также хотим создать наш Тюменский пряник, чтобы у него была история, свой особенный рецепт и вкус", - подчеркнула она. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

12:21 Кофейню-пряничную могут открыть в Тюмени
11:39 Хоккейный турнир "Сладкоежка" собрал лучших в Тюмени Фото
11:14 Краеведческие материалы заинтересовали тюменцев
11:05 Пять ледовых переправ организовали в тюменском регионе
10:47 Выходи гулять: городские забавы продолжаются в заключительный день новогодних каникул
10:22 Зима продолжается: мороз и солнце в Тюмени
10:01 Частный сектор Тюмени отключат от централизованного источника отопления в течение пяти лет
09:35 Рождественские приключения стартовали на пруду Южном Фото
09:13 Студенческий интеллектуальный клуб подвел итоги года
22:00 Биатлонист Антон Бабиков: условия в Оберхофе привносят эффект лотереи в спорт
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Частный сектор Тюмени отключат от централизованного источника отопления в течение пяти лет

В Уватском районе запланирован ремонт трех участков федеральной трассы

Жители Тюменской области стали держать больше скота

Общество

Кофейню-пряничную могут открыть в Тюмени

Краеведческие материалы заинтересовали тюменцев

Пять ледовых переправ организовали в тюменском регионе

Спорт

Хоккейный турнир "Сладкоежка" собрал лучших в Тюмени

Биатлонист Антон Бабиков: условия в Оберхофе привносят эффект лотереи в спорт

Тюменец Антон Шипулин: я старался биться до последнего на Кубке мира в Оберхофе

Происшествия

Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной

Десять человек стали жертвами ДТП в Югре

Юную тюменку госпитализировали с приступом ларинготрахеита в новогоднюю ночь
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+