Кофейню-пряничную могут открыть в Тюмени

kulinarniesekrety.ru

Домики и елочные украшения из имбирных пряников пришлись по вкусу тюменцам. Эти изделия не только могут стать оригинальными подарками, но и около 6 месяцев будут оставаться свежими и вкусными.

В Тюмени мастерская Pryanin_dom создает многоярусные пряничные домики и замки. О необычном производстве, помощниках, путях реализации и самых необычных заказах рассказала одна из создателей мастерской Дарья Мозжегорова. Как пишет "Мой портал", девушка стала участницей проекта "Пинкод бизнеса", где главной задачей конкурсантов было собрать команду и презентовать собственную бизнес-идею.

"Мы две недели пытались решить, как будем называться. Выбрали название Beasy Band. Изначально в качестве основы взяли английское слово бизнес, а потом нам пришла идея оставить такое же слово, только поменять написание. От слова "easy" – легко. Beasy Band – легкая команда, команда налегке! И с того момента все так легко стало получаться. Мы выиграли все внутренние конкурсы, пошли крупные заказы".

"Мы работаем как домашняя кондитерская. Когда приходит заявка на заказ, сразу же просчитываем, сколько всего нужно изготовить. Садимся в такси, закупаем продукты, приезжаем домой, и замешиваем тесто. Не так давно купили тестомес и автоматизировали производство. Наша команда договорилась с генеральным директором Brooklyn Bowl – Артемом Рахмеевым, чтобы в их в цеху формовали и выпекали детальки для будущих пряничных домиков из привезенного готового теста. Нам остается только украсить их дома и склеить", - рассказала она.

В среднем на один домик уходит часов 6. А вот самый большой заказ еще ждет ребят впереди. У команды очень много планов. Про некоторые из них нам рассказала Дарья.

"У нас есть идея открыть кофейню-пряничную. При кофейне выпекать свежие горячие пряники. Я думаю, что в скором времени в Тюмени можно будет попробовать наши прянички. Также хотим создать наш Тюменский пряник, чтобы у него была история, свой особенный рецепт и вкус", - подчеркнула она.