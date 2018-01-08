В Тюменской области официально работают пять ледовых переправ

фото: 72.mchs.gov.ru

На территории Тюменской области допущены к эксплуатации пять ледовых переправ. Сотрудники Главного управления МЧС России осуществляют регулярный контроль над ледовыми переправами.

Автолюбители могут воспользоваться переправами в селе Уват через реку Иртыш (грузоподъемностью 10 тонн), в Тобольске, в селе Демьянское, в селе Ярково через Тобол (грузоподъемностью 15 тонн), в деревне Экстезери.

На территории Тюменской области планируется к открытию еще три ледовые переправы: Уватский район, село Тугалово, река Иртыш; Ярковский район, село Сорокино, река Тобол; Ярковский район, село Покровское, река Тура.

Инспекторский состав Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области проводит патрулирование с целью обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах области.