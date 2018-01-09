Аналитик заявил о дефиците квартир в новостройках

Фото из группы Преображенского в социальной сети

Тюменский рынок новостроек близок к стадии дефицита готового жилья. Количество квартир, которые продаются в домах, сдающихся концом 2017 года стремительно уменьшается.

Как отмечают эксперты рынка недвижимости, в регионе давно не было таких показателей: к моменту ввода в домах распродано 95-97% квартир. Ожидается, как пишет "КП-Тюмень", оставшиеся квартиры будут реализованы до конца января 2018 года.

"Фактически, на продаже остается совсем небольшое количество готового жилья от застройщиков. Основные продажи идут по объектам со сроком сдачи 2018-2019 годы. А те новые проекты, которые мы увидим в 2018 году, будут продаваться по-новому. Это уже другие вложения и другая математика на рынке", - отмечает аналитик рынка недвижимости Андрей Панасюк.

По его мнению, такой временный дефицит готового жилья положительно скажется на развитии регионарного рынка. "Если процентная ставка снизится, а цены останутся неизменными – то, скорее всего мы не увидим динамики рынка. А цены меняются уже сейчас, ведущие застройщики дали рост цен осенью. И это первое заметное повышение после кризиса. При этом те новые проекты, разрешение на строительство которых находится в стадии согласования, уже будут выводить предложение с новыми ценами", - предположил он.

При этом эксперт не исключает повышения стоимости квадратного метра на первичном рынке.

"Стоимость нового жилья может вырасти на тот банковский процент, который будут переплачивать застройщики с использованием кредитов на строительство, поскольку те деньги, которые раньше получали от населения за долевое участие все-таки придётся чем-то замещать собственной подушкой безопасности, способной перекрыть эти расходы, обладают не все", - пояснил он.

При этом покупатель в любом случае остается в плюсе, уверен аналитик.

"Даже частичное повышение цен осенью 2017 года в купе со снижение банковской ставки дало покупателям больше возможностей. Фактически те, кто планировал покупку однокомнатной квартиры, смогли себе позволить двухкомнатную, потому что при расчете по новым ставкам платеж изменился незначительно", - поделился наблюдениями Панасюк.