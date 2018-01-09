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Промышленные предприятия могут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета

15:59 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
pacetoday.com.au

Промышленное производство в Тюменской области сохраняет рост. На расширенном заседании правительства Тюменской области губернатор Владимир Якушев отметил, что по основным социально-экономическим показателям 2017 год сложился неплохо.

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам января-ноября 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост обеспечили в основном обрабатывающие производства (106,2%), индекс же добычи полезных ископаемых продолжил снижение (89,5%).

Такие результаты свидетельствуют, что тюменские предприятия научились эффективно использовать меры государственной поддержки. В частности, в 2017 году они сумели, в дополнение к региональным льготам и преференциям, получить субсидии Минпромторга России на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий продукции.

Используя этот вид поддержки, промышленные предприятия могут возместить до 50% фактически понесенных затрат на некоторые виды расходов. В 2017 году два предприятия Тюменской области приняли участие в конкурсе и получили такие субсидии. АО "ГМС "Нефтемаш" получил поддержку на компенсацию части затрат, связанных с освоением выпуска системы подготовки газа, а ОАО "Тюмень-Дизель" - на производство стальных водогрейных котлов модификации этого года.

Благодаря этому механизму поддержки, пилотные партии продукции становятся более конкурентоспособными по отношению к серийному производству.

Предоставление субсидий из федерального бюджета продолжится и в 2018 году, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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