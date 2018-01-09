Тюменка создала в подъезде цветочную оранжерею

фото: Юлии Кондинкиной ВК

Руководитель эко-движения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина поделилась в соцсетях своей историей создания цветочной оранжереи в подъезде многоквартирного дома. Свой опыт Юлия описала на странице ВКонтакте.

"Это настоящий эксперимент в Год экологии. В январе 2017 я выставила в подъезд пять горшков с хлорофитумом, традесканцией, папоротником и камерплантом, начав создавать вокруг себя ту самую "благоприятную окружающую среду". Со временем цветов стало так много, что мне пришлось осваивать искусство макраме", - вспомнила эколог.

По словам Юлии Кондинкиной, оформлять подъезд цветами ей помогли соседи. Каждый выставил, в среднем, по горшку на лестничную площадку. Некоторые взялись поливать и всячески ухаживать за растениями, а кто-то даже повесил фитолампу и китайские фонарики.

Всего в подъездной оранжерее Кондинкиной 22 вида цветов в 40 горшках, но останавливаться на достигнутом волонтер не собирается и готова принять в дар горшечные растения и их отростки от неравнодушных горожан, пишет "Вслух.ру".