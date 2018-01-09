up

9.01.2018 вторник

USD 57,6002

EUR 68,8668

В Тюмени -7..-9 С 8 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменка создала в подъезде цветочную оранжерею

16:57 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Юлии Кондинкиной ВК

Руководитель эко-движения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина поделилась в соцсетях своей историей создания цветочной оранжереи в подъезде многоквартирного дома. Свой опыт Юлия описала на странице ВКонтакте. 

"Это настоящий эксперимент в Год экологии. В январе 2017 я выставила в подъезд пять горшков с хлорофитумом, традесканцией, папоротником и камерплантом, начав создавать вокруг себя ту самую "благоприятную окружающую среду". Со временем цветов стало так много, что мне пришлось осваивать искусство макраме", - вспомнила эколог.

По словам Юлии Кондинкиной, оформлять подъезд цветами ей помогли соседи. Каждый выставил, в среднем, по горшку на лестничную площадку. Некоторые взялись поливать и всячески ухаживать за растениями, а кто-то даже повесил фитолампу и китайские фонарики.

Всего в подъездной оранжерее Кондинкиной 22 вида цветов в 40 горшках, но останавливаться на достигнутом волонтер не собирается и готова принять в дар горшечные растения и их отростки от неравнодушных горожан, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

22:02 При пожаре в многоэтажном доме в Тюмени погиб один человек Фото
21:11 Тюменскую студвесну ждет перезагрузка
20:15 Пожар в тюменской девятиэтажке повредил фасад и кровлю здания
19:58 Выпускникам прошлых лет стоит поторопиться с заявлениями на сдачу ЕГЭ
18:01 Тюменские казаки готовятся к Большому казачьему кругу
17:36 Пенсию повысили на семь процентов
17:14 Развитие международных проектов обсудили в Тюмени
16:57 Тюменка создала в подъезде цветочную оранжерею
16:25 Зимник Салехард - Надым открыли для движения
15:59 Промышленные предприятия могут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Рождеством

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Частный сектор Тюмени отключат от централизованного источника отопления в течение пяти лет

В Уватском районе запланирован ремонт трех участков федеральной трассы

Жители Тюменской области стали держать больше скота

Общество

Тюменскую студвесну ждет перезагрузка

Выпускникам прошлых лет стоит поторопиться с заявлениями на сдачу ЕГЭ

Тюменские казаки готовятся к Большому казачьему кругу

Спорт

Хоккейный турнир "Сладкоежка" собрал лучших в Тюмени

Биатлонист Антон Бабиков: условия в Оберхофе привносят эффект лотереи в спорт

Тюменец Антон Шипулин: я старался биться до последнего на Кубке мира в Оберхофе

Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме в Тюмени погиб один человек

Пожар в тюменской девятиэтажке повредил фасад и кровлю здания

Жителя Голышмановского района задержали с марихуаной
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+