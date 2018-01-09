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Развитие международных проектов обсудили в Тюмени

17:14 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Создатели и организаторы международных событий встретились в МТЦ "Космос" на открытой коммуникативной сессии, которая прошла в формате диалога.

В ходе совместного проведения SWОT-анализа — метода стратегического планирования внутренней и внешней среды  — тюменские переводчики, представители Центра международного образования ТюмГУ, преподаватели иностранных языков, работники международной студенческой организации AIESEC определили вектор развития своего направления на 2018 год.

"Развитие международных проектов — это один из важных элементов по формированию и развитию креативных индустрий в нашем городе. Если ты не владеешь языком, который позволяет тебе совершать глобальную коммуникацию, то и физически не можешь включиться в этот процесс. Это, по сути, является интеграцией тюменской молодежи в окружающий мир. Поэтому мы собрали тех, кто как-то связан с темой международных коммуникаций и работает в этой среде, для того, чтобы наладили коммуникацию и нашли точки соприкосновения для развития новых проектов", — отметила директор по развитию мультицентра "Моя территория" и координатор исследования Ольга Петрушина.

Сначала организаторы международных проектов обсудили факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели, где отметили: интерес в развитии международных связей, увеличение численности иностранных студентов, потребность в международных стажировках.

К внешним угрозам, которые могут осложнить развитие, участники отнесли: незаинтересованность в изучении иностранного языка, нестабильность мировой политической ситуации, отсутствие единой концепции в организации международных мероприятий.

В то же время при анализе внутренней среды развития международных проектов в Тюмени участники выявили больше сильных сторон, среди которых заинтересованность аудитории, наличие лидеров, которые готовы организовывать и реализовывать новые идеи, обмен как культурным, так и языковым опытом, пишет "АиФ-Тюмень".

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