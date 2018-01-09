Тюменскую студвесну ждет перезагрузка

фото: ИА "Тюменская линия"

Одним из самых весомых и влиятельных событий для развития творческой молодежи участники коммуникативной сессии для творческой молодежи Тюмени по методике SWОT-анализа обозначили Всероссийский фестиваль "Студенческая весна".

Так представители молодежного и студенческого творчества к внешним факторам, которые положительно сказываются на развитии фестиваля, отнесли студенческую мобильность, возможность получать конкурсные гранты и появление интернета как площадки для получения информации. Угрозами, которые отрицательно влияют на развитие творческого потенциала, молодежь признала стандартизацию и негативное отношение преподавателей, а также паразитизм со стороны участников фестиваля.

"Основной тренд, который был выявлен по итогам встречи – это колоборация направлений в творчестве. Также важной идеей является появление единого образовательного пространства для творческой молодежи и развитие навыка фандрайзинга: привлечение в проекты всевозможных грантовых и партнерских средств, а также освоения краудфандинговых площадок", — рассказала директор по развитию мультицентра "Моя территория", координатор исследования Ольга Петрушина.

Сильными сторонами студенческой весны в Тюмени молодежь признала наличие кадрового резерва, взаимодействие между коллективами, материально-техническое обеспечение, инициативность, финансирование, пишет "Мегатюмень".