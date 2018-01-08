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Спасатели напоминают тюменцам правила безопасности во время зимней рыбалки

18:00 07 января 2018 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

Завершается третий этап акции "Безопасный лед". Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактическую работу с населением, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Организована работа 12 профилактических групп и более 250 патрульных групп. В  Тюмени инспекторами центра ГИМС был проведен рейд по акватории реки Тура, в ходе которого были проверены места массового выхода на лед рыбаков. 

"Сотрудники центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области регулярно проводят рейды по местам массового выхода на лед любителей зимней рыбалки. Если на озерах лед уже достаточно прочный, то на реках ещё есть не замерзшие участки. Наша основная задача - предупредить рыбаков об опасностях и рассказать о мерах безопасного поведения на льду", - рассказал начальник центра Сергей Каплин.

Спасатели напоминают основные правила безопасности для рыбаков:

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, рюкзак необходимо взять на одно плечо.

Не следует пробивать несколько лунок рядом.

Опасно собираться большими группами на одном месте.

Не стоите ловить рыбу возле промоин.

Перед рыбалкой необходимо запастись веревкой длиной 12-15 метров.

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