Россияне заняли четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

фото Союза биатлонистов России

Российские биатлонисты Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Гонку начал Алексей Волков, несмотря на туман, он был точен и ушел лидером, в то время как соперники пошли на штрафной круг. После передачи эстафеты Александру Логинову удача отвернулась от спортсменов – неблагоприятные погодные условия не позволил Логинову попасть в мишень, как следствие, несколько штрафных кругов отбросили российскую команду назад.

Во время гонки судьи долго пытались решить: стоит или нет продолжать состязания. Но, в итоге, эстафета была продолжена.

По итогам эстафеты, первое место у биатлонистов из Швеции, второе у итальянцев, третьем место у команды из Норвегии.