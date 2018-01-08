Биатлонист Алексей Волков: очень тяжело искать мишень в тумане

фото Союза биатлонистов России

Биатлонист сборной России Алексей Волков прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Сборная России заняла в гонке четвертое место, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

"Стрельба была наугад. Очень тяжело искать мишень в такой туман. Еще чуть-чуть и можно было уже не стрелять. Понимаю тех, кто сегодня промахивался на стойке, как никогда. Только по звуку определял свои попадания. Какие-то ориентиры мишени я видел, но было очень некомфортно. Очень хорошо работали сегодня лыжи. В целом я доволен своим функциональным состоянием", - рассказал спортсмен.

Напомним, что первым в эстафете был Алексей Волков, несмотря на туман, он был точен и ушел лидером, в то время как соперники пошли на штрафной круг.