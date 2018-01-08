Тюменец Антон Шипулин: я старался биться до последнего на Кубке мира в Оберхофе

фото Союза биатлонистов России

Биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Сборная России заняла в гонке четвертое место, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

"Это эстафета, старался биться до последнего. Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже – спишем это на плохую погоду. Рад, что не зашел сегодня на штрафные круги. Кому-то удалось приспособиться к такой погоде, кому-то нет. Туман шел накатами. Расстроен, что мы четвертые. Будем бороться, будем поддерживать ребят. Сложно сравнить свое состояние с тем, что было в гонке преследования. Сегодня не удалось выложиться по полной. Точно было легче, чем на спринте. Надеюсь, что сохраню это состояние до следующего этапа Кубка мира", - заявил спортсмен.

Напомним, российские биатлонисты Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.