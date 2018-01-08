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Биатлонист Антон Бабиков: условия в Оберхофе привносят эффект лотереи в спорт

22:00 07 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Погодные условия во время эстафеты. Фото: СБР России

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, где российская команда заняла четвертое место, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России. 

"Обидно, конечно, за четвертое место. У девочек была какая-то борьба, можно было что-то сделать. Кате Юрловой только не повезло. Она попала в момент, когда как раз начала уже приходить наша погода. У нас самое большое отставание было на втором этапе, но я прекрасно понимаю Александра. На его месте любой мог бы сделать то же самое, так выстрелить. Это было не соревнование, а лотерея. Но, тем не менее, наше четвертое место – результат не каких-то ошибок, а просто случая", - отметил спортсмен.

Отвечая на вопрос о видимости на огневом рубеже Антон Бабиков пояснил, что целился практически вслепую.

"На рубеже в лучшем случае видел небольшие силуэты. Лежа я видел силуэт мишени и все. Никакие просветы, то, что ты делаешь обычно, не подходит. Стоя я ничего не видел. Просто поднимал голову, потому что без диоптра видно установку. Потом опускал голову и стрелял. В последнее время и у нас, и даже у лыжников на этапах все не совсем по-зимнему. Вторая эстафета сезона, и снова при каком-токатаклизме. В Хохфильцене был ветер, тут туман. Я уже в шутку спрашиваю у всех иностранцев, что мы будем делать в Рупольдинге. Конечно, не хочется отменять соревнования. Но думаю, нужно извлечь какой-то урок. Год от года условия в Оберхофе создают огромные трудности, привносят эффект лотереи в спорт", - подчеркнул биатлонист.

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