Тюменские автоинспекторы и медики провели флешмоб на федеральной трассе

Тюменские автоинспекторы и медики провели флешмоб на федеральной трассе. Фото: www.gibdd.ru

Сотрудники ГИБДД и скорой помощи рассказали водителям о принципах пост-праздничного вождения на федеральной автодороге Тюмень - Омск, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Особое внимание уделили водителям, следующим на дальние расстояния, напомнив им о необходимости чаще останавливаться для отдыха. Также врачи скорой помощи измерили давление водителям междугородних автобусов, дальнобойщикам, объясняя при этом, что после нескольких часов за рулем давление может резко повыситься, особенно на фоне нескольких дней праздничных застолий.

Участники мероприятия написали свои призывы к дорожной безопасности на плакатах #ТрассыБезДТП72 с пожеланиями другим участникам дорожного движения и разместили на лобовых стеклах большегрузов.