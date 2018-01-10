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10 января - события дня

17:54 09 января 2018 | mobile | | print версия для печати
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В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 2 (ул. Мира, 31/2) начнется праздничная программа для детей, посвященная празднику Рождества Христова.

В Тюмени в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется арт-час для детей младшего школьного возраста.

В Тюмени в филиалах ДЮЦ "Вероника" (ул. Транспортная, 106/3 и ул. К. Маркса, 110а) будет работать бесплатная зимняя игровая площадка "Проделки Деда Мороза".

Этот день в истории:

1514  —  Библия впервые напечатана на нескольких языках в одном издании, вышедшем в Испании.

1702 — Петр I издает указы, запрещающие отныне подписываться уменьшительными именами, падать ниц перед царем, зимою снимать шапки перед дворцом.

1781 — в Москве открыт Петровский театр, предшественник Большого и Малого (сгорел в 1805 году).

1839 — в Англию впервые привезли чай из Индии.

1863 — в Лондоне открывается  первый в мире метрополитен.

1883 — родился граф Алексей Николаевич Толстой.

1910 — открытие первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством.

1919 — в Германии провозглашается Советская республика.

1934 — образование  Саратовской и Сталинградской областей в составе РСФСР.

1943 — Красная Армия освободила от фашистов город Кисловодск.

1946 — в Лондоне состоялось открытие первой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

1951 — первый пассажирский полет на реактивном самолете.

1959 — СССР признал Революционное правительство Республики Кубы.

1975 — вышла в эфир первая передача "Что? Где? Когда?".

1983 — убит один из самых кровожадных американских киллеров Рой Де Мео.

1989 — начало вывода кубинских войск из Анголы.

1992 — в России отменяются фиксированные цены на хлеб и молоко.

2000 — федеральные войска полностью овладели городом  Шали (Чечня).

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