10 января - события дня
t-l.ru
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 2 (ул. Мира, 31/2) начнется праздничная программа для детей, посвященная празднику Рождества Христова.
В Тюмени в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется арт-час для детей младшего школьного возраста.
В Тюмени в филиалах ДЮЦ "Вероника" (ул. Транспортная, 106/3 и ул. К. Маркса, 110а) будет работать бесплатная зимняя игровая площадка "Проделки Деда Мороза".
Этот день в истории:
1514 — Библия впервые напечатана на нескольких языках в одном издании, вышедшем в Испании.
1702 — Петр I издает указы, запрещающие отныне подписываться уменьшительными именами, падать ниц перед царем, зимою снимать шапки перед дворцом.
1781 — в Москве открыт Петровский театр, предшественник Большого и Малого (сгорел в 1805 году).
1839 — в Англию впервые привезли чай из Индии.
1863 — в Лондоне открывается первый в мире метрополитен.
1883 — родился граф Алексей Николаевич Толстой.
1910 — открытие первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством.
1919 — в Германии провозглашается Советская республика.
1934 — образование Саратовской и Сталинградской областей в составе РСФСР.
1943 — Красная Армия освободила от фашистов город Кисловодск.
1946 — в Лондоне состоялось открытие первой сессии Генеральной ассамблеи ООН.
1951 — первый пассажирский полет на реактивном самолете.
1959 — СССР признал Революционное правительство Республики Кубы.
1975 — вышла в эфир первая передача "Что? Где? Когда?".
1983 — убит один из самых кровожадных американских киллеров Рой Де Мео.
1989 — начало вывода кубинских войск из Анголы.
1992 — в России отменяются фиксированные цены на хлеб и молоко.
2000 — федеральные войска полностью овладели городом Шали (Чечня).
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