В Тюменском районе полицейские изъяли наркотическое вещество

фото УФСКН РФ по Тюменской области

Гашишное масло массой более двух граммов обнаружили полицейские у 31-летнего жителя соседней республики в ходе личного досмотра. Автомобиль задержанного сотрудники Госавтоинспекции остановили на 317 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, водитель заметно нервничал, чем вызвал подозрение у инспектора ГИБДД. Сотрудники приняли решение о досмотре. В салоне авто было обнаружено и в присутствии понятых изъято наркотическое вещество. Молодого человека доставили в межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский" для дальнейшего разбирательства. На допросе задержанный дал признательные показания и пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ"Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.