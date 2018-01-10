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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе погиб житель Нижневартовска

10:49 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Пять аварий произошло на дорогах области 9 января, погиб один человек, 10 человек травмированы.    

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в 21 час 30 минут на 323-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе во время метели столкнулись "Тойота Королла" и "Ниссан Либерти". По предварительным данным, "Тойота" выехала на встречную полосу. Затем от удара "Тойоту" отбросило назад на свою полосу, в автомобиль "Шанкси". В результате ДТП 27-летний водитель "Тойоты", житель Нижневартовска, погиб. Тяжелые травмы получили трое пассажиров "Тойоты" 19 и 26 лет, у молодых людей черепно-мозговые травмы, ушибы, у одного скальпированная рана головы и перелом таза, еще у одного молодого человека ампутация двух пальцев на ноге и перелом бедра. 41-летний водитель автомобиля "Ниссан" получил ушибы и перелом ноги, у пассажиров этого автомобиля 29 и 30 лет ушибы и переломы конечностей.

Обстоятельства ДТП выясняются. ГИБДД рекомендует автомобилистам выбирать безопасную скорость на трассах. В случае начала снегопадов предпринимать меры безопасности и снижать скорость.  

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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