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Житель Перми продал в Тюмени машину с героином внутри

12:27 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Пермского наркокурьера, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, молодой человек в сентябре 2017 года через Интернет связался с наркодельцом для сбыта наркотических средств. 19-летнему пермяку поручили доставить наркотики в Тюмень. Он из тайника на городском кладбище Перми забрал коробку, в которой находились марихуана, амфетамин, мефедрон, героин, и на своем "ВАЗ-21140" выехал в Тюмень. Героин был сокрыт в отсеке под крылом заднего левого колеса, коробка с остальными наркотиками находилась в багажнике.

Ночью молодой человек уснул за рулем и врезался в дорожный знак на 297 км автодороги Екатеринбург - Тюмень. Поскольку на место происшествия должны были приехать сотрудники ГИБДД, то пермяк выбросил коробку с наркотиками в снег. После оформления ДТП автомобиль из-за сильных повреждений пермяк продал. 4 ноября наркокурьер на арендованном авто вернулся к месту аварии, забрал в снегу наркотики и вблизи озера Лебяжье в Тюменском районе поместил в тайник, передав его координаты руководителю-наркодельцу.

Вечером молодой человек на поезде выехал в Пермь. Уже в пути он вспомнил, что продал свою машину вместе с героином. О нештатной ситуации пермяк доложил наркодельцу, который дал ему неделю, чтобы вернуть героин.

Наркокурьер связался с покупателем машины, который успел ее уже перепродать в Талицу Свердловской области. Пермяк на поезде прибыл в Тюмень и на следующий день с водителем на автомобиле "Лада Приора" поехал в Талицу. Там он нашел покупателя, незаметно забрал из отсека героин и направился в Тюмень. На стационарном пункте весового контроля на 317 км автодороги Екатеринбург - Тюмень автомобиль остановили сотрудниками полиции. При досмотре пермяка в кармане его куртки был изъят сверток с героином. Наркокурьера задержали. Опасные вещества были изъяты и из тайника у озера Лебяжье. Всего по делу изъято более 3 кг различных наркотических средств и психотропного вещества амфетамин.

По решению суда пермяк заключен под стражу. Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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Теги: наркотики

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