11 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется творческая встреча для школьников, посвященная творчеству Шарля Перро.
В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция "Что такое современная музыка", которую проведет композитор Владимир Раннев.
В Тюмени в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется музыкальная новогодняя программа.
В Тюмени начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
Этот день в истории:
1700 — в России вместо византийского календаря вводится юлианский календарь.
1757 — присоединение России к Версальскому договору.
1909 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
1917 – на территории России создан первый заповедник – Баргузинский Учрежденный.
1919 - Совнарком принял декрет о введении продовольственной разверстки – системы заготовок сельхозпродуктов.
1940 – в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".
1943 — советские войска освободили Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды.
1957 - руководством СССР принято решение о создании космодрома "Плесецк".
1960 – в СССР создан Центр подготовки космонавтов.
1982 — в Брюсселе открывается специальная сессия Совета НАТО на уровне министров иностранных дел, посвященная обсуждению "положения в Польше".
1988 — американские инспекторы впервые посещают советский ядерный полигон в Семипалатинске.
1994 — начал работу новый парламент России — Федеральное собрание.
1999 — корпорация Intel анонсирует микропроцессоры следующего поколения, известные ранее под кодовым наименованием Katmai.
2011 — прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.
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