11 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется творческая встреча для школьников, посвященная творчеству Шарля Перро.

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция "Что такое современная музыка", которую проведет композитор Владимир Раннев.

В Тюмени в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется музыкальная новогодняя программа.

В Тюмени начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

Этот день в истории:

1700 — в России вместо византийского календаря вводится юлианский календарь.

1757 — присоединение России к Версальскому договору.

1909 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.

1917 – на территории России создан первый заповедник – Баргузинский Учрежденный.

1919 - Совнарком принял декрет о введении продовольственной разверстки – системы заготовок сельхозпродуктов.

1940 – в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

1943 — советские войска освободили Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды.

1957 - руководством СССР принято решение о создании космодрома "Плесецк".

1960 – в СССР создан Центр подготовки космонавтов.

1982 — в Брюсселе открывается специальная сессия Совета НАТО на уровне министров иностранных дел, посвященная обсуждению "положения в Польше".

1988 — американские инспекторы впервые посещают советский ядерный полигон в Семипалатинске.

1994 — начал работу новый парламент России — Федеральное собрание.

1999 — корпорация Intel анонсирует микропроцессоры следующего поколения, известные ранее под кодовым наименованием Katmai.

2011 — прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.