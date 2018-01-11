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Музей "Торговые ряды" стал центром притяжения в новогодние каникулы

16:52 10 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Ялуторовский музейный комплекс. Фото пресс-службы комплекса

Более 2,5 тыс. человек посетили музеи Ялуторовска в  новогодние каникулы. Более 40 экскурсий и мероприятий были организованы для посетителей.

По информации пресс-службы Ялуторовского музейного комплекса, краеведческий, историко-мемориальный музей, Дом природы и объект культурного наследия "Торговые ряды" на праздниках посетили более 2,5 тыс. человек. Это гости из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, Ишима, Самары, Нового Уренгоя, Нижневартовска, Сургута, Петропавловска, Москвы, Забайкальского края и других городов. Посетителям были предложены традиционные экскурсии по постоянным экспозициями, а также специально подготовленные новогодние программы и различные мероприятия. Большим спросом пользовались экскурсии: "Ялуторовск: хроника 3,5 столетий", "Ялуторовская жизнь – прожектор времени", "Декабристы в Ялуторовске", "Животный и растительный мир края".

Неподдельный интерес проявили посетители к театрализованной экскурсии по дому декабриста Муравьева-Апостола, которая погружает в атмосферу XIX века. Гостям представилась возможность познакомиться с обитателями старинного дома, испить чашечку свежесваренного кофе по фирменному рецепту хозяина дома, отведать ялуторовские конфеты "Гулливер". 

Музей "Торговые ряды" в новогодний период стал центром притяжения как для индивидуальных и групповых экскурсий, так и семейных пар с детьми. Вернисаж выставок, предложенный музеями Тюменской области, вызвал большой интерес у гостей города: "Ялуторовский музей – это яркая звезда, которая светит и просвещает. Уникальное собрание великих русских художников представлены ярко и раскрывают творческих дух. Музей оставляет неизгладимые впечатления. Связь времен непрерывна. Благодарим сотрудников музея за прекрасные экспонаты. Здоровья и процветания." - записи, которые оставили посетители в книге отзывов музейного комплекса.

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Теги: Ялуторовский музейный комплекс

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